Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 миллионов

Умерли от последствий болезни 370 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в мире преодолело отметку в 6 миллионов, умерли почти 370 тысяч жителей планеты. Лидер по распространению инфекции – Бразилия. Там третий день подряд бьют рекорды по числу новых случаев за сутки. За последние 24 часа - 33 тысячи подтверждённых диагнозов.

Всего заболели почти полмиллиона бразильцев. Растёт и количество летальных исходов. По этому показателю латиноамериканская страна обогнала Францию и переместилась на четвёртую строчку печального рейтинга, сообщает "ТВ Центр".

Роста инфицирования ждут в США. Власти опасаются, что после замедления скорости распространения вируса, цифры резко пойдут вверх из-за массового скопления людей на акциях протеста, охвативших десятки городов страны.

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