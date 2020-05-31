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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 миллионов

12:21
  • воскресенье
  • 31 мая 2020

Умерли от последствий болезни 370 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в мире преодолело отметку в 6 миллионов, умерли почти 370 тысяч жителей планеты. Лидер по распространению инфекции – Бразилия. Там третий день подряд бьют рекорды по числу новых случаев за сутки. За последние 24 часа - 33 тысячи подтверждённых диагнозов.
Первое зарегистрированное лекарство от коронавируса не будут продавать в аптеках

Всего заболели почти полмиллиона бразильцев. Растёт и количество летальных исходов. По этому показателю латиноамериканская страна обогнала Францию и переместилась на четвёртую строчку печального рейтинга, сообщает "ТВ Центр".

Роста инфицирования ждут в США. Власти опасаются, что после замедления скорости распространения вируса, цифры резко пойдут вверх из-за массового скопления людей на акциях протеста, охвативших десятки городов страны.

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