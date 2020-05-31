США погружаются в пучину уличных беспорядков

Есть погибшие и раненые

Во время беспорядков в США погиб ещё один человек, на это раз в Индианаполисе. Погромы, столкновения с полицией, грабежи и поджоги происходят в десятках американских городов. Во многих введён режим ЧС и комендантский час, Дональд Трамп готов задействовать армию. За четыре дня задержаны более полутора тысяч митингующих.

На центральных улицах Миннеаполиса - бронетранспортёры. Бойцы Нацгвардии занимают позиции на крышах. Внизу плотная завеса дыма, повсюду разрываются шумовые гранаты.

Это новая реальность, в которой Америка живёт уже неделю. В Вашингтоне протестующие пытаются прорваться к Белому дому. Над Нью-Йорком зависли патрульные вертолёты. Пожарных толпа не пускает к полыхающим зданиям. В огне и город ангелов. В Лос-Анжелесе разрушены и разграблены сотни магазинов. Вандалы прямо на глазах правоохранителей выносят одежду и коробки с обувью. Беспорядки охватили почти всё восточное побережье США.

Протестующих не останавливает ни колоссальный ущерб, ни первые человеческие жертвы. Поднимая руки, они продолжают настаивать: акции мирные. Всё что им нужно - наказать виновных в смерти чернокожего Джорджа Флойда. Мужчина погиб при задержании, когда полицейский в течение восьми минут давил на его шею коленом.

Устанавливать мир, судя по всему, власти планируют силой. 25 крупнейших городов ввели комендантский час и запросили помощи военных. Причём действия силовых подразделений порой лишь разжигают толпу. В Миннеаполисе от действий полицейских пострадали журналисты, в том числе, сотрудник российского информагентства. Власти призывают демонстрантов покинуть улицы, сообщает "ТВ Центр".

У бывшего мэра Нового Орлеана к протестующим вопросов не возникает. В эфире телеканала CNN Марк Мориал напомнил про "русский след" в президентских выборах 2016. Так почему бы не поискать этот след и здесь?

Русские на выборах 2016 года притворялись чёрными активистами. Может быть, они вовлечены и в это? Нам нужно знать сейчас, понимать это сейчас.

На реплику тут же отреагировал Дональд Трамп. "Фейковые новости CNN обвиняют Россию, Россию, Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами. P.S. Не могут обвинить Китай, потому что им нужны деньги?" – написал глава Белого дома в Twitter.

Китай тем временем тоже следит за происходящим в США, причём с интересом. Ещё недавно спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пэлоси называла протесты в Гонконге "прекрасным зрелищем". Теперь вот сама может наблюдать нечто похожее из окон Капитолия. Об этом напомнил главный редактор китайского издания Global Times.

Впрочем, пока протестующие справляются своими силами, без поддержки. И расходиться не собираются. За несколько дней полицией задержаны более полутора тысяч протестующих. Уже несколько человек погибли.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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