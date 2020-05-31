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В Сирии заработал завод по производству лаврового мыла

14:47
  • воскресенье
  • 31 мая 2020

Предприятие было остановлено на время войны

В пригороде сирийского Алеппо возобновил работу завод по производству знаменитого на всем Ближнем Востоке лаврового мыла. На предприятии также начали выпускать стиральные порошки и дезинфицирующие средства. 

Продукция в основном идёт на нужды армии, но пользуется спросом и у населения. Во время войны несколько лет завод был под контролем боевиков. Они разграбили и разрушили цеха. Всё пришлось восстанавливать заново.

Трудно было найти и компоненты для варения знаменитого мыла - каустическую соду.  Сейчас её поставляет Россия.  Это выходит дешевле и не в ущерб качеству, сообщает "ТВ Центр". 

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Мыловаренный завод в Сирии
Мыловаренный завод в Сирии
Мыловаренный завод в Сирии
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