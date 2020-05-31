"Батут работает": американцы после 9-летнего перерыва запустили ракету с астронавтами

На стартовой площадке присутствовал Дональд Трамп

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск припомнил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. "Батут работает" – сказал Маск на пресс-конференции после запуска.

Старт с мыса Канаверал состоялся со второй попытки 30 мая в 22:22 МСК. Вечером 31 мая корабль должен пристыковаться к МКС. 27 мая пуск отложили буквально за 20 минут до намеченного времени. В этот раз всё прошло гладко. На борту - астронавты Дуглас Хёрли, Роберт Бенкен и плюшевый динозавр. Игрушка, традиционно, служит индикатором невесомости. Астронавты дали своему кораблю имя Endeavor. Это можно перевести как амбициозное начинание.

Американские корабли возвращаются в космос после девятилетнего перерыва. Программу Space Shuttle свернули в 2011 году. Астронавтов на МКС с тех пор доставляли только наши "Союзы". Представители "Роскосмоса" уже поздравили коллег. Исполнительный директор корпорации Сергей Крикалёв сказал, что в мировой пилотируемой программе начинается новый этап.

Эксперты отмечают: конкуренция всегда служит мощным стимулом развития. Crew Dragon - первый в истории коммерческий пилотируемый полет. Бизнесмен Илон Маск никогда не скрывал, что хочет построить завод на Марсе и сделать космический туризм массовым.

Теперь Crew Dragon должен пристыковаться к МКС. Тогда станет понятно - сколько же времени продлится миссия американских астронавтов. Вернуться они должны на том же корабле. Как раз в этом заключается основная сложность. Эксперты поясняют запуск ракеты лишь первый и далеко не самый трудный этап. Так, что о космосе, большинству из нас пока остаётся только мечтать.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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