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Трамп пригласит Путина на саммит G7

11:30
  • воскресенье
  • 31 мая 2020

Встреча пройдёт в США

Дональд Трамп кардинально пересмотрел своё отношение к России. Глава Белого дома хочет пригласить Владимира Путина на саммит G7. Американский президент планировал провести встречу в июне, но отложил её до сентября в связи с пандемией коронавируса.
Какая выгода России от возвращения в G7

"Президент сообщил некоторые новости о G7, которые разрешил использовать нам под запись. Он откладывает саммит до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию", — сообщили журналисты президентского пула.

В свою очередь, директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить вопросы, связанные с Китаем.

В группу G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. С 1997 по 2014 год в клуб наиболее развитых стран мира входила Россия, но после событий на Украине не принимала участия в саммитах. В последние годы на Западе всё чаще раздаются голоса о необходимости возвращения России в "Большую семёрку".

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