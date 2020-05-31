ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первое зарегистрированное лекарство от коронавируса не будут продавать в аптеках

11:46
  • воскресенье
  • 31 мая 2020

Оно поступит только в больницы

В России зарегистрировано первое лекарство для лечения коронавирусной инфекции - "Авифавир". У него есть ряд противопоказаний и его нельзя будет купить в аптеках.
В России разработали лекарство от COVID-19

Лекарство от коронавируса в свободную продажу не поступит, будет применяться только в госпиталях, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. "Авифавир" категорически запрещён для приёма беременными, его можно принимать только под наблюдением врача.

Ранее врачи и учёные сообщали, что для лечения коронавирусной инфекции специфических препаратов нет. Медики применяют симптоматическое лечение: иммуностимулирующие лекарства, жаропонижающие и болеутоляющие препараты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.