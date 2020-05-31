Первое зарегистрированное лекарство от коронавируса не будут продавать в аптеках

Оно поступит только в больницы

В России зарегистрировано первое лекарство для лечения коронавирусной инфекции - "Авифавир". У него есть ряд противопоказаний и его нельзя будет купить в аптеках.

Лекарство от коронавируса в свободную продажу не поступит, будет применяться только в госпиталях, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. "Авифавир" категорически запрещён для приёма беременными, его можно принимать только под наблюдением врача.

Ранее врачи и учёные сообщали, что для лечения коронавирусной инфекции специфических препаратов нет. Медики применяют симптоматическое лечение: иммуностимулирующие лекарства, жаропонижающие и болеутоляющие препараты.

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