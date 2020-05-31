Россиянам разрешили снимать маски на пляжах

Отдыхать у воды можно будет с соблюдением социальной дистанции

С открытием сезона летнего отдыха россияне смогут посещать пляжи без защитных масок, но с обязательным соблюдением социальной дистанции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

"Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живёт вместе, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", - сказала Попова.

Южные регионы постепенно готовятся к открытию курортного сезона. Предположительно, пляжи на побережье Чёрного моря заработают в конце июня – начале июля. В гостиницах и домах отдыха уже началось летнее бронирование номеров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"