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В Кремле рассказали, когда закончится режим удалённой работы Путина

14:09
  • воскресенье
  • 31 мая 2020

Глава государства скоро вернётся к публичным мероприятиям

Владимир Путин вернётся от видеоконференций к привычным публичным мероприятиям в обозримом будущем. Такую надежду выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин отказался от рукопожатий и перешел на "удаленку"

"Надеемся, что уже в обозримом будущем будем возвращаться к таким более публичным мероприятиям", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Формат удалённой работы главы государства связан с необходимостью беречь президента от инфицирования, добавил Песков. "Это оправданно, это никоим образом не влияет на его рабочий график. И мы видим нашего президента активно работающим", - резюмировал пресс-секретарь Путина.

Президент России с конца марта работает дистанционно, он регулярно проводит совещания по видеосвязи. За эти месяцы президент несколько раз встречался очно с некоторыми чиновниками и руководителями ведомств. Беседы проходили в подмосковной резиденции Владимира Путина и в Кремле.

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