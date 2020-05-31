В Кремле рассказали, когда закончится режим удалённой работы Путина

Глава государства скоро вернётся к публичным мероприятиям

Владимир Путин вернётся от видеоконференций к привычным публичным мероприятиям в обозримом будущем. Такую надежду выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Надеемся, что уже в обозримом будущем будем возвращаться к таким более публичным мероприятиям", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Формат удалённой работы главы государства связан с необходимостью беречь президента от инфицирования, добавил Песков. "Это оправданно, это никоим образом не влияет на его рабочий график. И мы видим нашего президента активно работающим", - резюмировал пресс-секретарь Путина.

Президент России с конца марта работает дистанционно, он регулярно проводит совещания по видеосвязи. За эти месяцы президент несколько раз встречался очно с некоторыми чиновниками и руководителями ведомств. Беседы проходили в подмосковной резиденции Владимира Путина и в Кремле.

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