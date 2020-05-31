Королёва в день 47-летия задумалась о возвращении к Николаеву

Певица слишком дорого обходится Тарзану

Отмечающая 31 мая свой день рождения Наташа Королёва пошутила о возвращении к Игорю Николаеву. В Сети только об этом и говорят: из-за нехватки денег Тарзан возвращает свою жену обратно её бывшему мужу.

Придумал байку певец Шура, а сама Королёва это подтвердила. Короткое видео появилось в сториз Instagram Шуры. "У нас новая хохма. В связи с карантином Тарзан возвращает Наташу Королёву обратно Игорю Николаеву", - говорит певец, а стоящая рядом артистка подтверждает: "Да, сильно дорогая в использовании".

Ранее Тарзан пожаловался подписчикам, что сидит без денег на карантине. Стриптизёр сказал, что, в отличие от бабушек и дедушек, которые получают пенсию, артисты ни копейки не имеют. Подобные жалобы звучали и от супруга Валерии Иосифа Пригожина. Ему в качестве гуманитарной помощи послали китайскую лапшу быстрого приготовления.

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