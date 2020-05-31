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Переболевший коронавирусом Песков отказался от рукопожатий

15:51
  • воскресенье
  • 31 мая 2020

Пресс-секретарь президента избегает традиционного приветствия

Дмитрий Песков отказался от рукопожатий. Он перестал использовать эту традиционную форму приветствия из-за пандемии коронавируса. Сам пресс-секретарь президента недавно переболел этой болезнью.
Дмитрий Песков рассказал, когда сбреет бороду

"Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать", - признался спикер Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Во время болезни Песков отрастил бороду и похудел. Он около двух недель провёл в больнице. Его супруга Татьяна Навка также переболела коронавирусом.

Ранее Песков пообещал сбрить бороду, как только будет одержана победа над коронавирусом и он вернётся на работу в офис. Пока что пресс-секретарь президента работает удалённо.

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