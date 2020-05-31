Переболевший коронавирусом Песков отказался от рукопожатий

Пресс-секретарь президента избегает традиционного приветствия

Дмитрий Песков отказался от рукопожатий. Он перестал использовать эту традиционную форму приветствия из-за пандемии коронавируса. Сам пресс-секретарь президента недавно переболел этой болезнью.

"Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать", - признался спикер Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Во время болезни Песков отрастил бороду и похудел. Он около двух недель провёл в больнице. Его супруга Татьяна Навка также переболела коронавирусом.

Ранее Песков пообещал сбрить бороду, как только будет одержана победа над коронавирусом и он вернётся на работу в офис. Пока что пресс-секретарь президента работает удалённо.

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