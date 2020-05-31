Сделано заявление о назначении дня голосования по поправкам в Конституцию

Решение примет президент

Владимир Путин назначит дату голосования по поправкам в конституцию исходя из ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства объявит дату голосования, когда сочтёт нужным, сказал спикер Кремля. "Это решения, которые принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не интуичить, а опираться именно на чёткие данные учёных, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату", - сказал Песков.

Голосование по поправкам в Основной закон страны должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. Ранее Владимир Путин говорил о том, что необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Как заявляли в Центризбиркоме, в ряде регионов голосование может пройти в дистанционном режиме. Также звучала инициатива провести его в течение нескольких дней и на свежем воздухе рядом с избирательными участками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"