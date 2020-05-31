Депутат МГД отметил оперативное реагирование коммунальных служб столицы по запросам горожан

Все подтопления ликвидированы

Городские коммунальные службы оперативно реагируют на запросы москвичей, такое мнение высказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

"Мосводоканал" у нас в моменты подтопления, как всегда, впереди планеты всей, и низкий поклон им за это. По любому обращению "Мосводоканал" никому не отказывает приехать, даже откачать воду из подвала, несмотря на то, что аварийных работ очень много", - сказал парламентарий.

По его словам, подтопления были, есть и будут. Бускин отметил, что модернизация городских систем ведётся ежегодно.

29 мая в Москве выпало больше месячной нормы осадков. Местами дождь вызвал подтопления, а ветер повалил полсотни деревьев и повредил около 20 автомобилей. Все городские службы в этот день работали в усиленном режиме. Дожди сохранятся в столичном регионе и 31 мая, до вечера объявлен жёлтый уровень опасности.

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