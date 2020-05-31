Российские врачи поддержали запрет продажи сигарет до 21 года

Такая идея высказывается не впервые

В российском Минздраве поддержали идею ограничить продажу сигарет лицам до 21 года. Главный внештатный специалист министерства по терапии и общей практике Оксана Драпкина напомнила, что развитие функций лёгких у человека завершается именно к этому возрасту. Курение негативно сказывается на развитии организма.

Врач добавила, что маркетинговая стратегия табачной индустрии направлена именно на юных и молодых людей, а потому необходимо, чтобы закон их защитил, передаёт ТАСС.

С инициативой ограничить продажу табака и алкоголя выступил ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, такой возраст можно объяснить тем, что психологически человек созревает в среднем к 21 году.

По официальным данным, в России каждый год 300-400 тысяч человек умирает от проблем со здоровьем, вызванных курением. Это – 20% от общего числа умерших в стране.

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