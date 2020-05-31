МИД выступил с заявлением после атаки полицейских на российских журналистов в США

Репортёрам досталось от стражей порядка

МИД России выступил с жёстким заявлением после нападения полицейских в США на группу журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости. На Смоленской площади назвали действия стражей порядка Миннеаполиса неприемлемыми. Дипломаты напомнили, что журналисты показали полицейским свои пресс-карты, а после этого им в лицо был распылён слезоточивый газ.

Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила спецсредства против журналистов. В агентстве считают, что полицейские должны понести наказание за свои действия.

Протесты в Миннеаполисе начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Беспорядки перекинулись на другие города США. Известно о трёх погибших во время уличных протестов.

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