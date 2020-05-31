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Раскрыты детали Парада Победы 24 июня

16:27
  • воскресенье
  • 31 мая 2020

Этот день будет выходным

Президент России Владимир Путин и главы иностранных государств будут находиться на трибуне во время Парада Победы в Москве. Некоторые детали предстоящего мероприятия раскрыл в эфире телеканала ""Россия-1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Собянин: Москва готова к проведению Парада Победы 24 июня

По его словам, санитарные меры на параде ещё будут уточняться в зависимости от эпидемиологической ситуации и введённого ранее режима ограничений. "Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется", - предположил Песков.

Парад Победы должен был состояться 9 мая, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. В тот день над Москвой и Красной площадью пролетели 75 самолётов и вертолётов.

Позже Владимир Путин назначил новую дату проведения парада – 24 июня. Этот день объявлен выходным. На Парад Победы в Москву приглашены лидеры стран СНГ.

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