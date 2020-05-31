"Великая женщина покинула нас": умерла известная оперная певица

Она стала частью истории

В Тулузе в возрасте 89 лет умерла французская оперная певица Мади Меспле. Она дебютировала на профессиональной сцене в январе 1953 года в Льеже. Певица быстро освоила стандартный набор лирических и колоратурных партий французского репертуара, Меспле успешно выступала за рубежом, пела в Большом театре в Москве, Королевском оперном театре в Лондоне, Ла Скала в Милане, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и театре Колон в Буэнос-Айресе.

Мади Меспле ушла со сцены в 1985 году и посвятила себя преподаванию. Певица оставила внушительную дискографию, включающую сольные концерты, оперы, оперетты и арии из них. Заслуги певицы отмечены присвоением звания Командор Ордена Почётного легиона в 2011 году.

"Она могла передавать все с точностью и чувствительностью и помогала продвигать нашу культуру на сценах всего мира. Великая женщина покинула нас", - написал у себя в Twitter министр культуры Франции Франк Ристер.

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