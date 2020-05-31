Космический корабль Илона Маска причалил к МКС

Стыковка прошла по плану

На орбите Земли прошла удачная стыковка в автоматическом режиме американского корабля Crew Dragon с Международной космической станцией. Созданный в компании Илона Маска SpaceX корабль стартовал 30 мая с космодрома на мысе Канаверал со второй попытки.

Это первый за 9 лет пилотируемый запуск США. Вмещающий 7 человек корабль полетел с двумя астронавтами на борту - Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На стартовой площадке присутствовал президент Дональд Трамп.

В России поприветствовали удачный запуск Crew Dragon. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв назвал его открытием дополнительных возможностей для международной космической программы.

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