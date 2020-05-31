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Объявлено о сроках выхода из режима ограничений в России

19:43
  • воскресенье
  • 31 мая 2020

Этот процесс будет растянут во времени

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идёт, он позитивный, заявила в эфире телеканала "Россия-1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ситуация улучшается: в регионах России постепенно снимают ограничения

"Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным. Динамика есть", - сказала она. Количество регионов, где снижается коэффициент распространения коронавируса, каждый день увеличивается.

Российские регионы постепенно отменяют режим самоизоляции: разрешаются прогулки, открываются магазины, предприятия службы быта и летние веранды ресторанов.

В Москве пока ещё действуют электронные пропуска, но гражданам можно гулять в парках и около дома по утверждённому властями графику. Также разрешены занятия спортом на улице исключительно по утрам.

Масочный и перчаточный режим действует практически во всех регионах, в некоторых субъектах за его несоблюдение установлены штрафы.

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