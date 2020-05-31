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Украинский политик намекнул на российские города Харьков и Одессу

19:50
  • воскресенье
  • 31 мая 2020

Когда-то они входили в состав Российской империи

Бывший премьер Украины Николай Азаров напомнил о границах страны до вхождения в СССР. Харьков, Херсон, Одесса, Донецк, Луганск и Львов не входили в число территорий Украины до 1924 года. Эти земли Украинская ССР получила бесплатно.
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"А новоиспечённые так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да ещё и ценой десятков тысяч человеческих жизней", - написал у себя в Twitter Азаров, намекая на развязанную властями Украины войну в Донбассе.

После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году в русскоязычных восточных областях страны были сильны настроения, связанные с выходом из состава Незалежной. Но попытки создать общественные движения, целью которых стало бы лоббирование подобных интересов, наталкивались на действия радикалов-националистов.

По опросам общественного мнения, 60-80% населения Украины использует в быту исключительно русский язык. Но на государственном уровне он практически не используется.

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