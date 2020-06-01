"Ха-ха": Маск ответил Рогозину по-русски

Глава "Роскосмоса" поздравил коллегу с удачным запуском в космос Crew Dragon

Основатель компании SpaceX, спроектировавший космический корабль Crew Dragon, Илон Маск опубликовал ответ для главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Twitter на русском языке.

Накануне Рогозин поздравил в Twitter на английском языке главу NASA Джима Бранденстайна, а также передал наилучшие пожелания команде SpaceX и лично Илону Маску. Глава SpaceX оставил сообщение на русском.

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", - ответил Маск.

В 2014 году после введения антироссийских санкций Рогозин заявил, что США могут доставлять астронавтов на МКС при помощи батута. После успешного запуска Crew Dragon Маск ответил, что "батут работает", напоминает издание argumenti.ru. Рогозин впоследствии написал, что ему понравилась эта шутка.

Crew Dragon стал первым в мире кораблем, созданным частной компанией, доставившим астронавтов на МКС. Ракета стартовала 30 мая в 22.22 по московскому времени с мыса Канаверал в штате Флорида. 31 мая состоялась стыковка с МКС. Астронавты Роберт Бенкен и Даглас Харли пробудут там 3-4 месяца.

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