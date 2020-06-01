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"Зона военных действий": Трампа спрятали в бункере из-за беспорядков в Вашингтоне

08:21
  • понедельник
  • 01 июня 2020

В США проходят массовые протесты после убийства чернокожего Джорджа Флойда

Президента США Дональда Трампа увели в подземный бункер во время протестов у Белого дома в Вашингтоне в пятницу вечером.
МИД выступил с заявлением после атаки полицейских на российских журналистов в США

Как пишет The New York Times со ссылкой на советников президента, "президент и его семья были потрясены" этим опытом. В свою очередь телеканал CNN сообщает, что президент провел в бункере чуть меньше часа.

Этой ночью протесты в столице США продолжились. Народ требует справедливого расследования дела об убийстве чернокожего Джорджа Флойда, которого при задержании задушил полицейский.

Демонстрация в Вашингтоне началась у стен Белого дома. Протестующие начали забрасывать полицию бутылками с водой и петардами, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ. По словам журналистов, которые находятся на месте событий, обстановка в городе напоминает "зону военных действий". Несколько человек получили ранения.

После того, как полиция смогла оттеснить протестующих от Белого дома, люди начали громить офисные и торговые здания, магазины, врываться в здания и жечь урны. Как передает корреспондент РИА Новости, полиция пока не преследует участников беспорядков, ограничившись зачисткой квартала вокруг Белого дома.

Обстановка в США продолжает накаляться. Протесты проходят сразу в нескольких городах США. Люди выступают против расизма и полицейского произвола. Они требуют справедливости по делу Флойда и других жертв, которые пострадали от рук полиции.

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