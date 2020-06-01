Российским домохозяйкам предложили выплачивать пособие

Это укрепит социальную стабильность в обществе

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ежемесячно выплачивать домохозяйкам денежное пособие в размере МРОТ.

Если законопроект примут, то право на пособие предоставят людям, которые занимаются уборкой дома, приготовлением пищи, а также уходом за детьми, престарелыми родителями и инвалидами. Выплату сможет получать один член семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

"Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе - вне зависимости от любой короны", - цитирует РИА Новости депутата Ярослава Нилова, одного из авторов законопроекта.

По его словам, экстренные меры, направленные на регулирование рынка занятости в условиях пандемии COVID-19, носят временный характер, тогда как "домохозяйства постоянны". Нельзя недооценивать их востребованность, призвал парламентарий.

Нилов надеется, что законопроект вступит в силу 1 января 2021 года.

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