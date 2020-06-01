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Российским домохозяйкам предложили выплачивать пособие

08:19
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Это укрепит социальную стабильность в обществе

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ежемесячно выплачивать домохозяйкам денежное пособие в размере МРОТ. 
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Если законопроект примут, то право на пособие предоставят людям, которые занимаются уборкой дома, приготовлением пищи, а также уходом за детьми, престарелыми родителями и инвалидами. Выплату сможет получать один член семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. 

"Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе - вне зависимости от любой короны", - цитирует РИА Новости депутата Ярослава Нилова, одного из авторов законопроекта. 

По его словам, экстренные меры, направленные на регулирование рынка занятости в условиях пандемии COVID-19, носят временный характер, тогда как "домохозяйства постоянны". Нельзя недооценивать их востребованность, призвал парламентарий. 

Нилов надеется, что законопроект вступит в силу 1 января 2021 года. 

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