Российским домохозяйкам предложили выплачивать пособие

Это укрепит социальную стабильность в обществе
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ежемесячно выплачивать домохозяйкам денежное пособие в размере МРОТ.
Если законопроект примут, то право на пособие предоставят людям, которые занимаются уборкой дома, приготовлением пищи, а также уходом за детьми, престарелыми родителями и инвалидами. Выплату сможет получать один член семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
"Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе - вне зависимости от любой короны", - цитирует РИА Новости депутата Ярослава Нилова, одного из авторов законопроекта.
По его словам, экстренные меры, направленные на регулирование рынка занятости в условиях пандемии COVID-19, носят временный характер, тогда как "домохозяйства постоянны". Нельзя недооценивать их востребованность, призвал парламентарий.
Нилов надеется, что законопроект вступит в силу 1 января 2021 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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