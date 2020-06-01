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Россиянам рассказали о погоде в июне

08:32
  • понедельник
  • 01 июня 2020

В Центральной России будет не слишком жарко

Погода в июне на большей части территории России будет в районе нормы. Самыми жаркими регионами станут Западная Сибирь, север Красноярского края и Чукотка, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На Европейской части России среднесуточные температуру будут около нормы, но к западу от Москвы будет немного прохладнее. Июнь начнется с "арктической свежести", говорит Вильфанд. Температура будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Однако синоптики не исключают, что месяц не обойдется без волн тепла.

"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд агентству ТАСС.

Дождливая погода ожидается в Калининграде, Крыму, Краснодарском крае и на всем Тихоокеанском побережье страны.

В Москве первый день лета будет ветреным и дождливым. Температура воздуха днем составит всего 13 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до +4.

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