Сколько мороженого можно есть в неделю без вреда для здоровья

Врач назвал конкретное число

Руководитель ЛОР-клиники, врач высшей категории Владимир Зайцев призвал относиться к мороженому как к весьма опасному продукту. Его злоупотребление может вызывать фарингит, вспышку ангины, ларингит, риносинусит и другие заболевания.

"Мороженое каждый день есть нельзя точно. Норма для взрослого человека - это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи", - цитирует врача ТАСС.

По его словам, мороженое запрещено людям с хроническими фарингитом и тонзиллитом, находящимися в стадии обострения. Не стоит есть это лакомство при ангине и ларингите.

Он посоветовал не давать мороженое детям до четырех лет, пока их аденоиды находятся в стадии становления.

Владимир Зайцев рекомендует есть мороженое вместе с горячим чаем, чтобы предотвратить воспаление горла. "Сочетание холодного мороженого и глотка горячего чая - это как контрастный душ для тела человека", - сказал врач.

Желательно не употреблять мороженое в комнате с кондиционером. Слизистая оболочка, по словам Зайцева, не готова к такому двойному удару - охлаждению внутри и снаружи. Чтобы не переохлаждать зубы и десны, мороженое нужно есть медленно, рассказал врач.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"