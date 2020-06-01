В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19
В Москве за сутки скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе.
Всего в столице умерли 2 553 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Оперштаб напомнил о необходимости вызвать врача и оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.
Накануне сообщалось, что в столице за последние сутки подтверждено 2595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти половина новых пациентов младше 45 лет.
"40,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,9% – от 46 до 65 лет, 10,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 8,4% среди заболевших – дети" - говорится в сообщении оперштаба.
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 180791 случай коронавируса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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