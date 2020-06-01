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Онколог объяснил, опасны ли красные родинки на теле

09:13
  • понедельник
  • 01 июня 2020

В каком случае нужно немедленно идти к врачу?

Сами по себе красные родинки не являются опасными, но процессы, вызывающие их изменение, могут нести серьезную угрозу здоровью человека.

Об этом заявил главный онколог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач Андрей Каприн. Красные родинки - это гемангиомы, то есть доброкачественные сосудистые новообразования. Они не опасны, их можно удалить, если они возникли на видном месте, например, на лице.

Но если родинка изменила форму, чешется или кровоточит, то нужно незамедлительно записаться к врачу. Также особого внимания требуют к себе родинки, появившиеся в местах ожогов, пишет портал MedikForum.ru.

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