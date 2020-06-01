ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Данные о заразившихся коронавирусом в мире на утро 1 июня

08:58
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Заболевших больше 6 миллионов

Число заболевших коронавирусом в мире преодолело отметку в 6,1 миллиона человек. Умерли почти 370 тысяч жителей планеты. Лидер по распространению Covid-19 - Бразилия. Там третий день подряд бьют антирекорды по числу новых случаев за сутки. За последние 24 часа - 33 тысячи подтверждённых диагнозов. Всего заболели почти полмиллиона бразильцев, передает "ТВ Центр".

Растёт и количество летальных исходов. По этому показателю латиноамериканская страна обогнала Францию и переместилась на четвёртую строчку печального рейтинга.

Роста инфицирования ждут в США. Власти опасаются, что после замедления скорости распространения вируса, цифры резко пойдут вверх из-за массового скопления людей на протестах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.