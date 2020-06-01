Данные о заразившихся коронавирусом в мире на утро 1 июня

Заболевших больше 6 миллионов

Число заболевших коронавирусом в мире преодолело отметку в 6,1 миллиона человек. Умерли почти 370 тысяч жителей планеты. Лидер по распространению Covid-19 - Бразилия. Там третий день подряд бьют антирекорды по числу новых случаев за сутки. За последние 24 часа - 33 тысячи подтверждённых диагнозов. Всего заболели почти полмиллиона бразильцев, передает "ТВ Центр".

Растёт и количество летальных исходов. По этому показателю латиноамериканская страна обогнала Францию и переместилась на четвёртую строчку печального рейтинга.

Роста инфицирования ждут в США. Власти опасаются, что после замедления скорости распространения вируса, цифры резко пойдут вверх из-за массового скопления людей на протестах.

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