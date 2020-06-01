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"Будто меня битами били": Елена Воробей заразилась коронавирусом

09:21
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Она пожаловалась на тревогу и болезненные симптомы

У 52-летней актрисы Елены Воробей выявили коронавирусную инфекцию. Она узнала о своем диагнозе три дня назад, но только сейчас решилась об этом рассказать. 

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Юмористка объяснила, почему скрывала информацию о болезни. Во-первых, она боялась, что ее отец тяжело воспримет эту новость, а во-вторых - ей не хотелось лишний раз напоминать всем о COVID-19 во время постепенного снятия карантинных ограничений. 

"Но я все же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать?" - написала она в Instagram. 

На опубликованных кадрах актриса, стараясь не терять позитивного настроя, объявляет о начале борьбы с COVID-19. Это видео Воробей записала в самом начале болезни, когда она лишь кашляла и испытывала легкое недомогание. Потом ей стало тяжелее. 

"Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать. <…> Все тело болело так, как будто меня битами били", - рассказала Елена Воробей. 

Сейчас она чувствует себя лучше. Звезда лечится дома, поддерживая связь с врачами по телефону. Она призвала россиян не рисковать и обращаться за медицинской помощью, если долго не удается сбить высокую температуру. 

Отметим, что этот год неудачно начался для Елены Воробей. В январе она сломала руку при падении на сцене в Ногинске.

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