Открытие магазинов и прогулки: в Москве начался второй этап снятия ограничений

Несмотря на на послабления, в столице усилили масочный режим и сохранили пропуска

Москва в понедельник, 1 июня, перешла ко второму этапу снятия ограничений, веденных ранее из-за распространения коронавируса.

В столице открылись магазины непродовольственной торговли и автосалоны. Горожан призывают соблюдать меры защиты: маска и перчатки обязательны для посещения магазинов.

Вновь заработали велопрокат, а также сервисы бытовых услуг, в том числе химчистки и прачечные, ремонт обуви и одежды, мойки и шиномонтажи. Такое решение власти столицы приняли после того, как эпидситуация в городе начала улучшаться.

В тестовом режиме - пока сроком на две недели - заработал "прогулочный режим". В Москве уже заработали парки и опубликовано расписание прогулок по графику домов.

Гулять можно всем, даже пожилым и людям с хроническими болезнями. Кроме зараженных коронавирусом или тех, у кого есть симптомы ОРВИ.

Гулять можно 3 раза в неделю с 9 утра до 9 вечера. В какие конкретно дни - указано в графике для вашего дома. График есть на mos.ru/progulka, на Яндекс.Картах и в приложении "Моя Москва".

Несмотря на положительные изменения, в столице остались закрытыми парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы, кино, театры, музеи и кладбища.

До 14 июня в Москве все еще действуют пропуска (для прогулок он не нужен). Продлена рекомендация воздержаться от посещения религиозных объектов.

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