Еще 2060 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве.

Уже вылечились более 82,2 тысячи человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 2060 человек. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Общее число выздоровевших достигло 82239 человек.

Ракова напомнила, что после выписки все пациенты получают соответствующие рекомендации. Кроме того, им предлагают стать донорами плазмы.

Также вылечившиеся москвичи могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто пока еще лечится от коронавируса на дому.

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