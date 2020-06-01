Премьер Армении и его семья заразились коронавирусом

Глава кабмина будет работать из дома
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом.
"К сожалению, наш тест положительный", - написал глава кабмина в Facebook.
Он отметил, что ни у кого в семье нет температуры и симптомов коронавируса. Тем не менее, все самоизолировались и будут работать из дома.
Пашинян женат на главном редакторе местной газеты Анне Акопян. У них четверо детей: дочери Мариам, Шушанну, Арпине и сын Ашот.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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