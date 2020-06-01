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Премьер Армении и его семья заразились коронавирусом

09:27
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Глава кабмина будет работать из дома

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом.

"К сожалению, наш тест положительный", - написал глава кабмина в Facebook.

Он отметил, что ни у кого в семье нет температуры и симптомов коронавируса. Тем не менее, все самоизолировались и будут работать из дома.

Пашинян женат на главном редакторе местной газеты Анне Акопян. У них четверо детей: дочери Мариам, Шушанну, Арпине и сын Ашот.

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