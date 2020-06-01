Российский препарат от коронавируса поступит в больницы 11 июня

За месяц поставят 60 тысяч курсов "Авифавира"

Первые партии российского препарата от коронавируса "Авифавир" поступят в больницы уже 11 июня. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. В ближайшие дни препарат направят в Росздравнадзор для получения разрешения на ввод в обращение.

Ожидается, что в июне в больницы будут поставлены 60 тысяч курсов "Авифавира", пишет "Интерфакс".

В РФПИ рассказали, что при приеме препарата скоростью гибели коронавируса уменьшается до четырех дней вместо девяти при обычных схемах. Исследование показало, что по итогам первых четыре ней Как отмечают в РФПИ, исследование показало, 65% пациентов из 40 человек, принимавших "Авифавир", имели отрицательный тест на коронавирус. К 10 дню число пациентов достигло 90%.

"Авифавир" не будут продавать в аптеках. Он предназначен для применения в госпиталях под наблюдением врачей. Кроме того, он запрещен для приема беременными.

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