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"Артисты не пропадут": Кузьмин высказался о "бедствующих" звездах

10:08
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Певец прекрасно себя чувствует на карантине

65-летний музыкант Владимир Кузьмин прокомментировал поведение звезд, которые просят госпомощи из-за пандемии коронавируса. 

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"Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут. Скоро все начнется заново. Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает", - цитирует Кузьмина starhit.ru

По словам артиста, он прекрасно себя чувствует на карантине. Он подолгу сидит в своей студии, сочиняет песни, играет на музыкальных инструментах. Денег у него хватает и на себя, и на своих родных. 

Кузьмин признался, что после выхода из самоизоляции он не хотел бы устраивать концерты. Они отнимают слишком много сил и времени, к тому же голос стал его подводить. Однако совсем отказываться от выступлений он не может.  

"У меня много людей, которых содержу, поэтому не могу бросить работу. Огромный список тех, кто зависит от моей деятельности. Говорю сейчас как про музыкантов, так и про родственников, некоторые из которых живут за мой счет и не работают", - рассказал Владимир Кузьмин. 

Недавно несколько звезд шоу-бизнеса пожаловались на безденежье. Большой резонанс, в частности, вызвало заявление Иосифа Пригожина. По словам продюсера, многие артисты и их коллективы остались без денег из-за отмены концертов и корпоративов. 

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