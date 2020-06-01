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Памела Андерсон рассказала о попытках влезть в свой знаменитый красный купальник

10:05
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Возраст – не помеха

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон призналась, что до сих пор хранит красный купальник с высокими прорезями для ног, в котором снималась в популярном телесериале "Спасатели Малибу" в 1990-х годах.

52-летняя модель призналась, что иногда надевает купальник, спустя 23 года после съемок он все еще ей подходит, пишет Fox News.

"Лежит в верхнем ящике моего комода. И он до сих пор мне как раз. Я иногда надеваю его, чтобы повеселить друзей", - рассказала актриса.

Американский сериал "Спасатели Малибу" показывали по телевизору с 1989 по 1999 годы. Когда начал выходить на экраны, Андерсон было 22 года.

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Памела Андерсон
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