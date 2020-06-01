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Начался прием заявок на ежегодный конкурс "Московская реставрация"

10:02
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Награды вручат уже в десятый раз

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе правительства Москвы "Московская реставрация - 2020". В этом году награды будут вручаться уже в десятый раз.

"На премию могут быть номинированы реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры, - все те, кто участвовал и внес свой вклад в реставрацию объектов культурного наследия", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Победителей выберут в нескольких номинациях. Кроме того, в конкурсе сохранилась специальная премия для молодых реставраторов. Отдельной премией будут отмечены работы по объекту, который выберут участники проекта "Активный гражданин".

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