Начался прием заявок на ежегодный конкурс "Московская реставрация"

Награды вручат уже в десятый раз

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе правительства Москвы "Московская реставрация - 2020". В этом году награды будут вручаться уже в десятый раз.

"На премию могут быть номинированы реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры, - все те, кто участвовал и внес свой вклад в реставрацию объектов культурного наследия", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Победителей выберут в нескольких номинациях. Кроме того, в конкурсе сохранилась специальная премия для молодых реставраторов. Отдельной премией будут отмечены работы по объекту, который выберут участники проекта "Активный гражданин".

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