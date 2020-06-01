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Россию назвали причастной к массовым беспорядкам в США

10:21
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Американский народ больше недели протестует против расизма и полицейского произвола

США продолжает лихорадить после убийства мужчины от рук полиции. Патрульный задушил чернокожего Джорджа Флойда 25 мая при задержании - и с тех пор недовольство народа только продолжает расти. Люди требует справедливости по делу Флойда, а также остановить политику расизма в стране и искоренить полицейский произвол.

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Протесты вспыхнули в городе Миннеаполис, где был задушен Флойд, однако вскоре другие города США присоединились к акции. Мирный протест уже перерос в беспорядки. Этой ночью демонстранты осаждали Белый дом. ТВЦ.RU публикует видео протестной акции. На кадрах видно, что в городе начались поджоги.

Комментируя накалившуюся ситуацию в стране, бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс допустила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. Доказательств причастности Москвы к ситуации в США Райс не привела, передает CNN.

За последние полгода в Штатах произошла серия громких убийств на расовой почве. В феврале двое прохожих застрелили Ахмауда Арбери, который вышел на пробежку. Ответственные за его смерть мужчины были арестованы лишь в мае. В марте в собственном доме была застрелена медсестра Брионна Тейлор. Как выяснилось позже, полицейские вломились к ней по ошибке, перепутав дома.

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