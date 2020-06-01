В столичных библиотеках стартовала онлайн-программа летнего чтения

Она проходит уже в третий раз

В столичных библиотеках стартовала программа летнего чтения в онлайн-формате для школьников. Она пройдет уже в третий раз.

"Приглашаем ребят любого возраста. Все, кто выполнит программу - прочтет произведения на выбор и запишет свои впечатления о них, получат полезные подарки. Например, книги и сертификаты в книжные магазины. Регистрация участников начинается сегодня, а итоги подведем 20 сентября", - сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Тема 2020 года - "Любимые писатели планеты". Юным участникам предстоит прочитать за лето несколько книг известных российских и зарубежных авторов, а затем написать о каждой из них отзыв в творческий дневник. Акцию проведут в онлайн-формате.

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