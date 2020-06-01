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Депутат Мосгордумы поддержала появление граффити на улицах Москвы

10:22
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Это придаст индивидуальность районам города

Депутат Мосгордумы Мария Киселёва поддержала появление граффити на улицах Москвы. По ее мнению, они могут стать яркими акцентами, в том числе и с социальной направленностью. Все это придаст индивидуальность и центру Москвы и спальным районам.

"Речь идёт не про хулиганство, когда кто что хочет на заборе написал, а имеется в виду, когда люди путём такого современного искусства воплощают своё творчество в жизнь, передают свою внутреннюю позицию. И, не где попало, а в специально отведённых для этого местах. Благо, в Москве такие поверхности есть, и они уже используются, поэтому я приветствую такое направление", - сказала Киселёва в интервью "Аргументам и Фактам".

Она напомнила, что в Москве уже организован конкурс для художников, работающих в стиле граффити. Подать заявку желающие могут до 18 июня. Лучшие работы будут выбраны путём голосования.

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