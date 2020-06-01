Депутат Мосгордумы поддержала появление граффити на улицах Москвы

Это придаст индивидуальность районам города

Депутат Мосгордумы Мария Киселёва поддержала появление граффити на улицах Москвы. По ее мнению, они могут стать яркими акцентами, в том числе и с социальной направленностью. Все это придаст индивидуальность и центру Москвы и спальным районам.

"Речь идёт не про хулиганство, когда кто что хочет на заборе написал, а имеется в виду, когда люди путём такого современного искусства воплощают своё творчество в жизнь, передают свою внутреннюю позицию. И, не где попало, а в специально отведённых для этого местах. Благо, в Москве такие поверхности есть, и они уже используются, поэтому я приветствую такое направление", - сказала Киселёва в интервью "Аргументам и Фактам".

Она напомнила, что в Москве уже организован конкурс для художников, работающих в стиле граффити. Подать заявку желающие могут до 18 июня. Лучшие работы будут выбраны путём голосования.

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