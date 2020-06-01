Видео ожесточенных боев полиции и протестующих в США

В Нью-Йорке полицейские едва не раздавили демонстрантов, а в Миннеаполисе в толпу въехал грузовик

В понедельник американский полицейский Дерек Шовен, которого подозревают в гибели афроамериканца Джорджа Флойда, предстанет перед судом. Акции против убийства чернокожего охватили уже 140 городов страны. В десятках - введён комендантский час и действует режим ЧС. Несмотря на это, протесты становятся всё более ожесточёнными. В Миннеаполисе в толпу въехал грузовик.

Хаос, драки, столкновения с полицией, перекрытые дороги в США, привели к тому, что нервы сдают даже у тех, кто и не собирался участвовать в протестах. В Миннеаполисе водитель бензовоза пошел на таран толпы, пытаясь вырваться из города. Его выволокли из кабины и жестоко избили. В Нью-Йорке полицейские едва не раздавили демонстрантов. В крупнейших городах уличные протесты не стихают. Во время задержаний полицейские пускают в ход весь арсенал. Дубинки, слезоточивый газ, кулаки.

Смерть Джорджа Флойда вскрыла давние расовые противоречия. Шесть лет назад похожее убийство белым полицейским юного афроамериканца, всколыхнуло Фергусон. Тогда массовые беспорядки против полицейского произвола стремительно охватили провинциальный городок и продолжались несколько недель. Сегодня история повторяется. Задержанных и арестованных уже более 4 тысяч. Многим предъявлены обвинения в мародерстве и блокировании дорог. В 40 городах введен комендантский час. Но протестующих эти меры не останавливают. Они грабят и продовольственные, и ювелирные магазины. В Вашингтоне толпа сожгла даже государственный флаг США.

"Когда дело доходит до протестов, то это надолго, если вы загоняете людей на десятилетия в угол, а ваши семьи и дети не чувствуют себя защищенными, то люди реагируют таким вот образом", - объяснил участник протестов Джой Сайнфлеер.

На помощь полицейским брошены 5 тысяч бойцов Национальной гвардии. Военная полиция пытается навести порядок в 15 штатах. Но пока относительное затишье наступило только в Миннеаполисе. В остальных городах властям остается только уговаривать протестующих разойтись.

"Сводит с ума мысль о том, что кто-то может уничтожить собственность, подвергнуть опасности наших офицеров и самих себя, мы понимаем и защищаем их право протестовать, но не разрушать города", - прокомментировала мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

Впрочем, среди митингующих, немало и тех, кто изначально был против бездумного насилия и бесчинств. Сторонники мирных протестов устраивают сидячие пикеты и поднимают руки. В Хьюстоне память погибшего Джорджа Флойда местная католическая община почтила траурным молчанием.

"Я думаю, многие сталкивались с подобным насилием, нет равенства и справедливости, и мы вышли показать свою солидарность, показать, что нас очень много", - сказал участник акции Скотт.

В Миннеаполисе митингующих поддержали и полицейские, не желающие участвовать в разгоне демонстраций. Стражи порядка покаянно встают перед толпой на колени (см. видео). Рукопожатие и взаимные обещания отказаться от насилия похоже сейчас дают больше результатов, чем избиения и аресты.

Многие представители штатов не упустили случая, в очередной раз уколоть президента США. Мол, глава Белого дома, вместо того, чтобы успокаивать американцев, сам занимается подстрекательством. А The New York Times и вовсе обвинила в трусости. Во время беспорядков в Вашингтоне Трамп прятался в подземном бункере. Впрочем, возможно, градус напряженности пойдет на спад уже сегодня. Когда перед судом предстанет Дерек Шовин - тот самый полицейский по вине которого погиб афроамериканец Джордж Флойд. Если конечно, суд вынесет такой приговор, который устроит митингующих по всей стране.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"