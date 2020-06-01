Смерч в Туле и подтопленное Подмосковье: видео из регионов страны

Во власти стихии оказалась вся Центральная Россия

Последствия разгула стихии устраняют в Центральной России. Ливни, шквалистый ветер, а в Тульской области смерч. Только в столичном регионе за три дня выпала почти двухмесячная норма осадков. Повалены сотни деревьев, повреждены автомобили. В Подмосковье подтоплены дороги, мосты, дачные участки. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Первый день лета встречает россиян не ласковым солнцем, а, скорее, суровыми испытаниями. Шквалистый ветер валит деревья, а проливной дождь с градом парализует движение на трассах.

Непогода бушует практически во всех регионах Центральной России. Известно о более чем двухстах поваленных деревьев и полсотни повреждённых машин. Последствия непогоды коммунальные службы устраняют круглосуточно.

В Тульской области пронёсся настоящий смерч. Воздушную воронку очевидцы сняли на видео. А на Челябинск вместе с ливнем обрушился крупный град. Заливает и юг России. В Краснодарском крае и Крыму непрекращающиеся проливные дожди превысили месячную норму осадков.

Непогода бушует и в столичном регионе. Самая сложная ситуация сейчас в Красногорском районе Подмосковья. Подтоплены дороги, автомобили и приусадебные участки. В некоторых местах вода доходит до окон первого этажа. На помощь пострадавшим и коммунальным службам пришли спасатели.

В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Сегодня осадки продолжатся. По прогнозам синоптиков, тепло вернётся в столицу ближе к концу недели. В скором времени погода должна стать по-настоящему летней, как в Западной Сибири, где сейчас жарко. В Новосибирске и Омске столбик термометра поднимается выше 25 градусов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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