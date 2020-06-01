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В игрушках-лизунах на российских прилавках нашли плесень и дрожжи

10:52
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Они могут вызвать аллергию или раздражение кожи

Специалисты Роскачества проверили 14 слаймов, или лизунов, - липкую массу из полимерных компонентов, которая привлекает детей яркой расцветкой и специфической формой. Слаймы порой называют аналогом игрушек-антистресс. 
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Эксперты исследовали слаймы, созданные в домашних условиях и на производстве в России, Украине и Китае. Стоимость образцов колеблется в районе 55 - 903 рублей. 

Серьезных нарушений специалисты не выявили. Тем не менее они посоветовали не покупать лизуны торговых марок Slime Vime, Attivio, Ninja и Slime by Lenetta. Причина - резкий запах игрушки. Слайм от Poopsie не стоит приобретать из-за способности к возгоранию. 

Кроме того, в Роскачестве выяснили, что в образце "Добр Бобр" норма по микроорганизмам превышена в шесть раз, а Thelarek.ru - в 2,2 раза. В них также обнаружили дрожжи и плесень. Бактерии могли завестись в лизунах из-за плохой термической обработки сырья или неправильного хранения товара. 

"Даже незначительное содержание плесени и микроорганизмов может вызвать аллергию или раздражение кожи, а сама игрушка просто быстро испортится. Слайм может быть инфицирован грибковыми спорами при производстве, а сам он - хорошая влажная среда для дальнейшего развития грибка", - говорится на сайте организации.

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