В России за сутки выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом

Скончалось 162 человека

За последние сутки в России выявлено еще 9035 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 414878 человек.

Также за сутки скончалось 162 зараженных COVID-19. Общее число умерших увеличилось до 4855.

Выздоровели за сутки 3994 человека. Всего вылечили уже 175877 человек.

Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 6,2 миллиона человек. Скончались больше 373 тысяч зараженных.

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