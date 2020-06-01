Что открылось в Москве с 1 июня

Столица перешла ко второму этапу снятию ограничений

В регионах Центральной России, где эпидемиологическая ситуация уже стабилизировалась, с 1 июня начинают постепенно снимать ограничительные меры. В Тамбовской, Калужской и Рязанской областях открываются летние кафе и непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. Спортсмены смогут снова приступить к тренировкам. В Тульской области заработают рестораны, а в автошколах возобновятся практические занятия. Кроме того, отменяются цифровые пропуска. Во многих регионах с этого дня можно посещать парки, детские и спортивные площадки. В общественных местах по-прежнему необходимо носить средства индивидуальной защиты. В Санкт-Петербурге открываются нотариальные и юридические конторы. Послабления вводятся и в южных регионах. Часть санаториев Краснодарского края снова начинает принимать туристов. У всех отдыхающих должна быть справка об отсутствии коронавируса. В Севастополе местные жители с этого дня могут снова гулять по набережным. Также в Крыму заработали кафе с открытыми верандами. Что изменится в Москве?

Столичные магазины встречают долгожданных посетителей. К открытию готовились заранее: наносили разметку, запасались дезинфицирующими средствами, масками и перчатками. Это обязательные элементы дресс-кода и для покупателей, и для продавцов. На входе в торговые центры – тепловизоры для бесконтактного измерения температуры и вендинговые аппараты с защитными средствами. Сезонные коллекции одежды аккуратно развешаны на плечиках, примерочные – ждут.

"После каждой примерки мы обрабатываем изделия с помощью отпаривателей и парогенераторов. У нас много верхней одежды, даже меховые изделия проходят санобработку с помощью парогенераторов. Соблюдаем все нормы в примерочных кабинах, их тоже обрабатывают", - рассказала директор департамента розничных продаж сети магазинов одежды Елена Горохова.

Возобновили работу и салоны бытовых услуг – ателье, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви, часов, изготовлению ключей. Кто-то два месяца был в вынужденном отпуске, сотрудники других компаний сами выезжали к клиентам.

С сегодняшнего дня открыты стадионы и базы для профессиональных спортсменов. Два месяца они тоже занимались дома. Тренировки с самого утра в Центре "Самбо-70"и спортивной школе "Битца". Члены сборных вновь готовятся к соревнованиям. Для любителей - пробежки и физкультура на свежем воздухе - ежедневно до 9 утра. Маска остаётся обязательным элементом спортивного снаряжения. С собой можно брать скейтборды, палки для скандинавской ходьбы, самокаты и ролики, а вот пользоваться уличными тренажёрами и турниками пока нельзя. Зато можно взять напрокат велосипед. Два месяца на них ездили только курьеры и волонтёры, теперь могут все. Павел Какунин в первый же день отправляется на работу на двух колёсах.

"Я каждый год на старте продаж приобретаю сезонный абонемент, в этом году ждал очень долго! Самое главное соблюдать основные меры предосторожности - маска, перчатки, обрабатывать ручки, сиденья. Появилась надежда, что привычный ритм жизни скоро вернётся!" – сказал Павел Какунин.

Сегодня же в столице открылись и ворота парков - всех, кроме "Зарядья". Несмотря на дождливую погоду, с самого утра первые посетители появились на ВДНХ. Кто-то просто выбрал приятный маршрут, чтобы дойти до работы.

"Можно прийти на ВДНХ погулять спокойно, вот мы утром пробежку сделали, сейчас прогуляемся и пойдём домой". – рассказала Алена Данейко.

Прогулки - только в масках, на безопасном расстоянии от окружающих и не дальше двух километров от дома. Пока по графику, с 9 утра и до 9 вечера, трижды в неделю: два раза в будни и один - в выходной. Расписание для каждого дома можно узнать на сайте mos.ru. Детскими и спортивными площадками, скамейками и беседками пользоваться все еще нельзя. Если людей будет слишком много, проход в парк могут ограничить. С собой нужно иметь документы или их фото на телефоне. Полицейские могут проверить, не нарушаете ли вы график – а в случае нарушения наложить штраф.

Для пеших прогулок пропуска не нужны, а вот для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получить цифровой код. Всё еще закрытыми остаются фудкорты, рестораны и кафе, парикмахерские и салоны красоты, детские и досуговые зоны, кинотеатры. Для них также разработают санитарные нормы, а откроют их тем скорее, чем ответственнее москвичи будут соблюдать меры безопасности.

Полина Кастрицкая, Татьяна Сидорова, Юлия Стёпина, Александр Ивановский, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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