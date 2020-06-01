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Исторический момент: Россия помогла восстановить движение по заброшенной трассе в Сирии

11:50
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Ранее местным жителям приходилось использовать опасные маршруты

В Сирии восстановили движение на участке стратегической трассы, которая связывает Алеппо и Дейр-эз-Зор. В этом районе действуют курдские формирования. Благодаря помощи Российского центра по примирению, удалось договориться о порядке движения гражданского транспорта. Ранее местным жителям приходилось использовать опасные маршруты.

У пропускного пункта на трассе Алеппо – Дэйр-эз-Зор собрался весь посёлок Шуэйб-эль-Декр. 400 человек. В честь открытия участка дороги устроили то ли концерт, то ли митинг. Исторический момент - теперь можно проехать всего 26 километров по асфальтированной трассе вместо долгого и опасного пути по бездорожью длиной около 120 километров.

"Дорога в объезд была очень длинная, по песку. Машины застревали, ломались. Иногда нападали бандиты, отбирали деньги и товар. Поэтому очень важно, что наконец открыли этот переход", - объяснил местный житель.

Этот участок дороги проходит между зонами ответственности сирийской армии и курдских отрядов самообороны. Для гражданского транспорта проезд здесь был закрыт. Специалисты Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии смогли наладить диалог двух сторон.

"Был окончательно согласован порядок перехода гражданского транспорта в обоих направлениях. Мы считаем,  что открытие этого участка станет еще одним шагом к возвращению мирной жизни в этой провинции Сирии", - полагает представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Соколов.

Новый маршрут в прямом смысле соединяет города и людей. Вся семья Хусейна живет по ту сторону блокпоста.

"Однажды у нас машина сломалась, когда мы ехали по пустыне, и больше мы не рисковали добираться длинным путем. Было невыносимо понимать, что мои родные совсем рядом, но никак нельзя с ними увидеться", - рассказал мужчина.

Только за первый час после открытия дороги здесь проехали около 30 автомобилей со ста пассажирами. По этой трассе, связывающей две провинции - Алеппо и Эр-Ракку, везут товары из промышленного центра страны. А значит маршрут важен ещё и с логистической, то есть экономической, точки зрения.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

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