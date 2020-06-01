В России начали выплачивать сразу несколько пособий на семей с детьми

Миллионы семей получат единовременное пособие в размере десяти тысяч рублей

В День защиты детей российские семьи начали получать выплаты сразу по нескольким дополнительным мерам поддержки. С соответствующей инициативой на фоне пандемии ранее выступил Владимир Путин.

То, как выполняется поручение президента, Михаил Мишустин обсудил сегодня на совещании с вице-премьерами. Единовременное пособие - десять тысяч рублей - на каждого ребёнка от трёх до шестнадцати лет - сегодня получат миллионы семей.

Ещё одна выплата коснётся россиян с детьми от трёх до семи лет. Её смогут получить семьи, в которых средний доход на человека меньше прожиточного минимума. И с этого дня для неработающих выросло минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Выплата увеличена в два раза - до почти семи тысяч рублей.

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