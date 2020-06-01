Московское метро заговорило детскими голосами

Акция приурочена ко Дню защиты детей

О добре, дружбе и любви рассказывают 1 июня дети по всей стране. Их голоса звучат в общественном транспорте. Аудиозаписи можно услышать в метро, автобусах и даже аэропортах.

Акция, которую проводит Общероссийский народный фронт вместе с благотворительным фондом "Подари солнечный свет", приурочена ко Дню защиты детей. Она призвана привлечь внимание пассажиров к семейным ценностям.

В столице же акция проходит в особом формате - в московском метро дети призывают взрослых не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и соблюдать меры безопасности во время пандемии.

"Ребята расскажут о том, что они думают про семью, что они думают про любовь. Какие советы они хотят дать взрослым по поводу того, как правильно относиться к детям, как сохранять любовь и радость в доме. И мы очень надеемся, что взрослые прислушаются к этим советам", - говорит заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

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