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В России стартовал онлайн-фестиваль "Большая перемена"

12:05
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Заявки подали больше 600 тысяч человек

В России стартовал онлайн-фестиваль для школьников "Большая перемена". Весь день в прямом эфире - мастер-классы, интеллектуальные игры, встречи со знаменитостями, передает "ТВ Центр".

Олимпийские чемпионы проведут интерактивные тренировки, радиоведущие расскажут о секретах успеха, музыканты научат писать песни, а стэндап-комики - профессионально шутить и выступать на сцене.

Зрителей познакомят с профессиями будущего и покажут виртуальные выставки лучших музеев. В рамках фестиваля пройдёт конкурс для учеников средних и старших классов. Победители получат денежные призы, дополнительные баллы при поступлении в вуз, путёвки в "Артек" и другие подарки.

"Ещё одна особенность конкурса "Большая перемена" - в отличие от любой другой предметной олимпиады, этот конкурс построен так, что каждый человек может найти для себя возможность реализации. Кто-то талантлив в точных науках, кому-то дают музыка, танцы или живопись. Кто-то проявляет себя в качестве организатора. Кто-то умеет помогать другим и найдёт себя в волонтёрстве", - говорит первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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