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В России за неделю резко возросло число безработных

10:55
  • понедельник
  • 01 июня 2020

На прошлой неделе были зарегистрированы 1,9 миллиона человек

Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 миллиона человек.

Такие цифры привел глава Минтруда России Антон Котяков в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике. На прошлой неделе в среду, 27 мая, он говорил, что число безработных в стране превысило 1,9 миллиона человек.

"Мы видим, что у нас действительно растет количество зарегистрированных безработных граждан, по состоянию на сегодняшний день уже число составило больше 2 миллионов, а если быть более точным, 2 миллиона 90 тысяч", - заявил министр (цитата по ТАСС).

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