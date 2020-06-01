В России за неделю резко возросло число безработных

На прошлой неделе были зарегистрированы 1,9 миллиона человек

Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 миллиона человек.

Такие цифры привел глава Минтруда России Антон Котяков в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике. На прошлой неделе в среду, 27 мая, он говорил, что число безработных в стране превысило 1,9 миллиона человек.

"Мы видим, что у нас действительно растет количество зарегистрированных безработных граждан, по состоянию на сегодняшний день уже число составило больше 2 миллионов, а если быть более точным, 2 миллиона 90 тысяч", - заявил министр (цитата по ТАСС).

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