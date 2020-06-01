ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин объявил о начале выплаты детских пособий

11:55
  • понедельник
  • 01 июня 2020

Поступило свыше 12,5 миллиона заявок

Сегодня, в День защиты детей, российские семьи начали получать выплаты сразу по нескольким дополнительным мерам поддержки. Такое поручение ранее дал Владимир Путин. Выделение средств обсудил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Российский препарат от коронавируса поступит в больницы 11 июня
Кузнецова предложила распространить детские выплаты на 16-17-летних
Более 22 млрд рублей получат регионы на выплаты медработникам

Оно прошло в режиме видео-конференции. Единовременное пособие - десять тысяч рублей - на каждого ребёнка от трёх до шестнадцати лет сегодня получат миллионы семей. Ещё одна выплата коснётся россиян с детьми от трёх до семи лет. Её смогут получить семьи, в которых средний доход на человека меньше прожиточного минимума. И с этого дня для неработающих выросло минимальное пособие по уходу за ребёнком. Речь о детях в возрасте до полутора лет. Выплата увеличена в два раза - до почти семи тысяч рублей.

Михаил Мишустин поручил контролировать выдачу средств и оперативно реагировать на жалобы со стороны населения.

"Заявления на эти средства Пенсионный фонд начал принимать через портал госуслуг ещё 12 мая. На сегодняшний день их поступило более 12 с половиной миллионов. И обратиться за выплатами можно будет до конца сентября. Никаких документов, чтобы получить средства, представлять не нужно. Действуют и другие меры поддержки семей с детьми, в том числе доплаты родителям, которые потеряли работы из-за ситуации с распространением коронавируса. Также мы увеличиваем минимальное пособие по уходу за ребёнком", - напомнил Мишустин.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Семья
Семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.