Мишустин объявил о начале выплаты детских пособий

Поступило свыше 12,5 миллиона заявок

Сегодня, в День защиты детей, российские семьи начали получать выплаты сразу по нескольким дополнительным мерам поддержки. Такое поручение ранее дал Владимир Путин. Выделение средств обсудил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Оно прошло в режиме видео-конференции. Единовременное пособие - десять тысяч рублей - на каждого ребёнка от трёх до шестнадцати лет сегодня получат миллионы семей. Ещё одна выплата коснётся россиян с детьми от трёх до семи лет. Её смогут получить семьи, в которых средний доход на человека меньше прожиточного минимума. И с этого дня для неработающих выросло минимальное пособие по уходу за ребёнком. Речь о детях в возрасте до полутора лет. Выплата увеличена в два раза - до почти семи тысяч рублей.

Михаил Мишустин поручил контролировать выдачу средств и оперативно реагировать на жалобы со стороны населения.

"Заявления на эти средства Пенсионный фонд начал принимать через портал госуслуг ещё 12 мая. На сегодняшний день их поступило более 12 с половиной миллионов. И обратиться за выплатами можно будет до конца сентября. Никаких документов, чтобы получить средства, представлять не нужно. Действуют и другие меры поддержки семей с детьми, в том числе доплаты родителям, которые потеряли работы из-за ситуации с распространением коронавируса. Также мы увеличиваем минимальное пособие по уходу за ребёнком", - напомнил Мишустин.





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