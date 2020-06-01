Эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии

Смертность от COVID-19 на 1 миллион населения в этой части света значительно ниже, чем в Европе

Смертность от COVID-19 в азиатских странах ниже, чем в подавляющем большинстве других стран.

В чем причина, объяснил РБК японский врач-эпидемиолог Кэнтаро Ивата. Все дело в том, что у азиатов есть генетические особенности, позволяющие им легче преодолевать вирус и приобрести к нему иммунитет.

Кроме того, жители азиатских стран меньше европейцев страдают от ожирения, гипертонии и образования тромбов, отметил Ивата. Эти недуги значительно снижают сопротивляемость организма коронавирусу.

"Впрочем, пока что это только гипотезы, которые не были подтверждены научными доказательствами", - подчеркнул эпидемиолог.

Смертность от коронавируса на 1 миллион населения в Японии составляет 6,4 человека, в Южной Корее - 5, в Китае - 3. В Испании, Британии и Италии этот показатель превышает 500 человек, в США - 200 человек, в России - 24.

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